Controlli in locali e negozi alimentari: sequestrate 3 tonnellate di prodotti, chiusi numerosi esercizi

Controlli serrati da parte dei NAS di Salerno nel settore della sicurezza alimentare, dall’inizio dell’estate. Al setaccio, in particolare, stabilimenti termali, centri benessere, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti, dove i militari hanno verificato le condizioni strutturali ed autorizzative, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella conservazione e somministrazione degli alimenti al fine di contrastare frodi commerciali e sanitarie.

I controlli

Le principali violazioni alle normative nazionali e comunitarie contestate hanno riguardato alimenti in cattivo stato di conservazione, privi della tracciabilità e delle indicazioni di origine, laboratori e cucine abusive, depositi privi dei requisiti strutturalied autorizzativi. I controlli hanno interessato l'intera Campania e, in particolare, anche esercizi commerciali a Salerno, Angri, Nocera Superiore, Mercato San Severino, Pontecagnano Faiano, Vietri sul Mare, S. Cipriano Picentino, Contrada, Cava Dè Tirreni, Amalfi; Fisciano, Baronissi, Battipaglia, Agropoli, Capaccio e Pollica. Sono state sequestrate complessivamente 3 tonnellate di alimenti non tracciati.

Le chiusure

Con la collaborazione di personale dell'Asl, poi, si è proceduto alla chiusura di 1 macelleria, 1 agriturismo, 3 locali annessi a pasticcerie-bar, 4 ristoranti, 1 mensa scolastica, 1 circolo privato, 2 panifici, 1 rivendita di alimenti etnici, a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie-strutturali rilevate. Il tutto per un valore di oltre 2 milioni di euro. Il monitoraggio continua.