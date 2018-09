Blitz al Porto, sequestrate circa 60 tonnellate di rifiuti speciali di provenienza furtiva

Fiamme Gialle in azione, nel porto di Salerno: sono state sequestrate circa 60 tonnellate di rifiuti speciali di provenienza furtiva. La Guardia di Finanza di Salerno infatti, nell'ambito di alcuni accertamenti all’interno dell’area doganale del Porto, ha scovato in sette diversi containers, circa 60 tonnellate di rifiuti speciali di varia natura (soprattutto pneumatici, motori ed accessori di vetture ed autocarri, compressori di frigoriferi ancora carichi di gas) nonché di numerosi pannelli fotovoltaici ed oltre mille accumulatori elettrici per ripetitori, tutti di provenienza furtiva. Le vittime dei colpi erano state le maggiori società di telefonia operanti sul territorio nazionale, il tutto per un valore superiore ad 1 milione di euro.

Le denunce

L'esportazione del materiale illecito destinato in Burkina Faso, nell’Africa Occidentale, era giustificato da una documentazione doganale falsa. Nell’ambito della attività, il personale della Guardia di Finanza ha proceduto alla denuncia di sette indagati, alcuni dei quali di nazionalità africana: sono accusati di traffico illecito di rifiuti e ricettazione.