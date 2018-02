Danno erariale per 112.407 euro a Scafati: nei guai due ex dipendenti comunali

Fiamme Gialle in azione a Scafati: la Guardia di Finanza di Salerno, come disposto dalla Procura regionale della Corte dei Conti, ha eseguito un provvedimento di sequestro conservativo per 112.407 euro, a carico di due ex dipendenti del Comune che curavano gli aspetti contabili e fiscali del piano di zona. I due, un consulente e di un commercialista assunti dall'ente con contratto di collaborazione, accedevano al programma gestionale del Comune alterando i dati relativi ai loro stipendi: risultano responsabili di un indebito e fittizio credito d’imposta a loro favore. Successivamente, è emerso, hanno anche chiesto il rimborso o l’utilizzo in compensazione delle imposte da versare.

Il meccanismo

"L'affare" è andato avanti per 3 anni, per un profitto di oltre 50.000 euro pro capite, con un danno alle casse del Comune per più di 112.000 euro. Ed ora anche il responsabile pro tempore dell’Ufficio economico-finanziario del Comune dovrà rispondere dell’accaduto, per aver concorso nel danno erariale: aveva sottoscritto vari mandati di pagamento con importi eccedenti le ritenute versate ai due finiti nei guai che hanno poi provveduto a chiedere i rimborsi illegittimi.