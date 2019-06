Dopo il sequestro, spunta una nuova struttura abusiva: il blitz ad Atrani

Polizia municipale in azione, stamattina, ad Atrani: dopo il sequestro allo stabilimento balneare di lunedì scorso, i vigili hanno scovato, nella stessa area, una struttura provvisoria realizzata ex novo negli ultimi giorni, alias un manufatto in legno di circa 20 metri quadrati, montato sull'arenile.

Il secondo sequestro

E' stata riscontrata l'assenza dell'autorizzazione: i vigili hanno provveduto ad apporre i sigilli anche a questa nuova struttura, come riporta Il Vescovado. Il titolare dovrà ora chiedere un nuovo dissequestro, per ripristinare lo stato dei luoghi.