Sequestro di tabacchi di contrabbando a Pagani, nei guai un giovane

Nuovo sequestro di sigarette di contrabbando a Pagani. I finanzieri hanno fermato un giovane e poi segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto in possesso di almeno 2kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pronti per essere venduti.

I controlli

Continuano, i controlli della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto dei fenomeni illeciti.