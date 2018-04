Sigarette di contrabbando in un bar di Eboli, sequestro e sanzioni

Commerciava sigarette senza autorizzazione, ma non l'ha passata liscia. La Guardia di Finanza di Eboli ha svolto un controllo nei confronti di un bar del posto: nel corso dell’intervento, sono stati individuati tabacchi lavorati nazionali che non potevano essere venduti al pubblico per assenza dei previsti titoli autorizzativi rilasciati dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il sequestro

Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato 178 pacchetti di tabacchi, pari ad oltre 3,5 Kg, illecitamente detenuti. Inoltre, è stato segnalato alle competenti autorità amministrative, il responsabile dell’attività commerciale che rischia adesso sanzioni fino a 10mila euro.

