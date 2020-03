Stop alle feste e alle cerimonie a Villa Wenner: nasce un gruppo di solidarietà su Fb

Stop alle feste e alle cerimonie a Villa Wenner, a Pellezzano. Nella prestigiosa location, infatti, è scattato un decreto di sequestro, emesso dalla Procura di Salerno. I carabinieri del Nas di Salerno hanno apposto i sigilli alla struttura: tra le contestazioni sollevate anche la non regolarità della piscina, utilizzata in estate, e il disturbo della quiete pubblica.

Intanto, su Facebook è nato il gruppo #villaWennernonsiferma, a sostegno dei gestori della villa. A ringraziare tutti i salernitani per la solidarietà, una delle titolari, Teresa Scarpa:



Cari amici grazie per la solidarietà che ci state manifestando: in questo momento, le mie sorelle ed io ne abbiamo estremo bisogno.

So che prima o poi (e speriamo prima che poi) la verità verrà fuori e, devo dire che mi dispiace per quelle persone che provano soddisfazione nel darci addosso perché, sono certa, che quando le mie sorelle ed io ritroveremo il sorriso, in loro rimarrà comunque il livore nei confronti di una proprietà e di una famiglia ricche di storia. Grazie mamma, grazie papà, grazie Wenner e GRAZIE AMICI #villaWennernonsiferma