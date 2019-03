Turismo: le telecamere di "Sereno Variabile" a Vietri sul Mare

Dopo la tappa di ieri a Cava de' Tirreni, oggi le telecamere di Sereno Variabile, storica trasmissione di Osvaldo Bevilacqua, sono giunte a Vietri sul Mare per raccontare le bellezze del comune dei Due Fratelli.

Il commento

"Un'informazione turistica sempre più puntuale e costante – ha commentato l’assessore al Turismo Giovanni de Simone - è indispensabile per lo sviluppo del settore. Occorre offrire e far conoscere i servizi che si offrono ai visitatori, informare sulle caratteristiche del territorio in modo che il turista possa scegliere tra le diverse destinazioni proposte. Siamo convinti che iniziative come Sereno Variabile contribuiscano a rendere più competitivo un comparto della nostra economia che, insieme a quello della ceramica, garantisce una ricaduta positiva per le imprese interessate" ha concluso. La trasmissione andrà in onda sabato 30 marzo alle 17.20 su RaiDue.

