Anziano accoltella il figlio, la moglie accusa un malore e muore

Tragedia, la scorsa notte, a Serre, dove un anziano di 84 anni, malato di Alzheimer e con disturbi comportamentali, ha accoltellato il figlio di 53 anni all’interno della loro abitazione. Quest’ultimo ha chiesto aiuto ai vicini che, vedendolo sanguinante, hanno telefonato subito al 118.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari che lo hanno preso subito in cura. Ma, nel frattempo, la madre del 53enne, ha accusato un malore ed, in poco tempo, nonostante il tempestivo intervento di un medico, è deceduta. L’uomo, sotto choc per l’accaduto, è stato trasportato all’ospedale di Eboli, dove è stato dichiarato guaribile in otto giorni ed è stato subito dimesso.. Il padre, invece, in stato di agitazione, è stato condotto presso l'azienda ospedaliera-unviersitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno per accertamenti psichiatrici. La salma della moglie dell’anziano è stata sequestrata dai carabinieri di Eboli per accertamenti.