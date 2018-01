Discarica di pneumatici: officina sequestrata dai Carabinieri a Serre

Importante operazione effettuata a seguito di attività di indagine svolta dai Carabinieri della stazione di Borgo Carillia, diretti dal Capitano Vittorio Lorito e dal personale Enpa di Salerno finalizzata all'adempimento delle norme in materia ambientale. Tale attività ha portato al sequestro di un'area di circa 150 metri adibita a officina meccanica, sita nel comune di Serre. I requisiti di tale struttura risultavano non a norma, in più punti erano depositati in modo incontrollato rifiuti di varia natura (pneumatici, olii esausti, parti di veicoli in materiale plastico e ferroso). Irregolarità maggiori sono state rilevate alle spalle dell'officina. In un dirupo a pochi metri dalla stessa officina, erano stati depositati decine di pneumatici ed autoveicoli. Queste ultime risultavano usate come fonte per pezzi da ricambio e non vi era documentazione che attestasse le procedure di rottamazione.

Inoltre, mediante tubature artigianali, le acque di dilavamento e le acque reflue utilizzate per lavaggio di auto e parti di esse confluivano in un plateau in cemento sito a circa 100 metri dall'officina. Le stesse acque, senza essere dovutamente bonificate e trattate, finivano in un terreno adiacente. Si appurava che l'intera area era sprovvista di idonei sistemi di captazione delle acque e dei liquidi usati per le auto.

L'indagine, partita a seguito delle violazioni delle norme previste dal Testo unico sull'Ambiente, si è poi estesa presso gli uffici comunali, dove i militari dell'Arma di Borgo Carillia, dopo una minuziosa ricerca hanno accertato che il titolare dell'impresa era sprovvisto di tutte le autorizzazioni necessarie all'attività di smontaggio e montaggio di veicoli fuori uso con recupero di parti e componenti di esse. Gli uffici della suddetta officina meccanica erano inoltre sprovvisti dei formulari e certificati di avvenuta rottamazione delle auto presenti in loco.

Per le irregolarità e gli illeciti sopra descritti, l'area veniva posta sotto sequestro e due soggetti venivano deferiti all'A.G. competente per reati che vanno dallo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da autoveicoli dismessi, componenti meccanici, olii esausti e scarichi illeciti di acque e olii inquinanti.

Il sequestro dell'area ha permesso di interrompere il flusso di materiale solido e liquido inquinante sui terreni e nel sottosuolo dei terreni interessati. I controlli al fine di salvaguardare la salute pubblica attraverso il rispetto delle norme di tutela ambientale proseguiranno nelle prossime settimane.