“Servizi culturali e dello spettacolo”: nuovo corso di studi al Trani-Moscati di Salerno

Spunta un nuovo corso di studi presso l'Iis Trani Moscati: si tratta di “Servizi culturali e dello spettacolo”, unico nell’intera provincia di Salerno, che verrà presentato martedì 6 febbraio, alle ore 10, presso la sede di Via Iannicelli. Si tratta di uno degli indirizzi previsti dal D.lgs. 61/2017, che ridisegna i percorsi di istruzione e formazione degli istituti professionali.

Il corso

La figura professionale dell’operatore dei new media, strategica per il territorio campano e nazionale, interverrà nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale, dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. L’indirizzo, infatti, mira a creare un professionista che abbia competenze specifiche nell’ambito della comunicazione e dei new media, a partire dalle teorie e tecniche della comunicazione digitale fino alla creazione, produzione e diffusione di prodotti audiovisivi. Gli sbocchi lavorativi sono diversi e non si limitano al settore audiovisivo poiché la comunicazioni nell’epoca dei new media è indispensabile per ogni azienda anche per le PMI, dato il ruolo crescente di internet e la valenza strategica del social media marketing.