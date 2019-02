Universiadi 2019, sottoscritto l’accordo per i servizi residenziali e di ristorazione

Sottoscritto l’accordo per la gestione dei posti alloggio e del servizio di ristorazione in occasione della grande manifestazione sportiva universitaria del prossimo luglio. L’Agenzia Regionale Universiadi 2019, l’Università degli Studi di Salerno e l'ADISU della Regione Campania hanno siglato l'intesa quest’oggi al Campus di Fisciano. Con la firma del Commissario Universiadi 2019 Gianluca Basile, del Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti e del Presidente ADISURC Domenico Apicella. a tutti gli studenti assegnatari della borsa di studio a.a. 2018-19, in qualità di studenti fuori sede ed attualmente residenti presso gli alloggi universitari del campus di Fisciano, di Penta (lotto I e lotto II) e di Baronissi, sarà garantita la continuità della permanenza presso le strutture abitative del lotto I del Campus di Fisciano e presso le residenze di Baronissi. L’intesa prevede ancora che a tutti gli studenti con disabilità sarà garantita la permanenza nell’attuale situazione abitativa, così come agli studenti stranieri frequentanti l’Università, in virtù di accordi internazionali con i propri atenei di riferimento, sarà garantita la permanenza presso le residenze universitarie di Baronissi, Palazzo Barra di Fisciano (nella misura dell’80% circa), nonché presso altre strutture residenziali individuate dall’Università con apposite procedure.

Il servizio ristorazione

Circa la ristorazione, l’accordo garantisce il servizio a tutti gli studenti anche attraverso un potenziamento dei posti a sedere nell’attuale mensa del Campus di Fisciano, attualmente interessata da lavori di manutenzione straordinaria. Il Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti ha dichiarato: “Con l’unanimità di tutte le componenti universitarie, e soprattutto con il parere favorevole dei nostri studenti, abbiamo sottoscritto questo accordo che valorizza lo spirito di comunità proprio della nostra Università. Avremo all’interno del Campus un Villaggio degli atleti, con studenti provenienti da tante Università straniere ed ospiteremo la scherma nei tre nuovi palazzetti dello sport che stiamo costruendo a Baronissi. Proprio la previsione di questo Villaggio UNISA-ADISURC ha consentito il rifacimento dell’UNISA Stadium «Pasquale Vittoria» a Fisciano e la riqualificazione del campo sportivo di Mercato S. Severino, quali strutture da dedicare agli allenamenti della disciplina del calcio per le Universiadi”.

L'accordo

All’accordo si è giunti con la collaborazione della dedicata “Commissione per l’individuazione delle strutture alternative per le Universiadi 2019”, composta dalle rappresentanze studentesche in Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico (Umberto D’Avino, Umberto Di Benedetto, Luca Esposito, Giovanni Falcone) e dal rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione ADISURC (Mario Passaro).

Il Commissario Gianluca Basile

"L'mportanza del diritto allo studio così garantito agli studenti. E’ un evento internazionale che darà sicuramente lustro all’Università di Salerno, favorendo opportunità di crescita per l’Ateneo e per il territorio”.

Il presidente dell’ADISURC,Domenico Apicella

“Abbiamo confermato i nostri impegni per la realizzazione di un evento internazionale, una manifestazione sportiva che può offrire ai giovani campani la possibilità di incontrare migliaia di studenti, provenienti da tutto il mondo, e arricchire la propria formazione culturale. Siamo fieri, inoltre, di poter garantire il diritto ai servizi residenziali e di ristorazione ai nostri studenti. Ringrazio i rappresentanti degli studenti per il loro contributo nella individuazione delle soluzioni migliori. Lo sport, ancora una volta, dimostra di essere un potente elemento di coesione”.