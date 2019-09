Servizio Civile, l'Assessorato alle Politiche Sociali partecipa al Bando: 24 posti

Buone notizie per i giovani in cerca di esperienze lavorative: l'Assessorato Politiche Sociali del Comune di Salerno partecipa al Bando Nazionale per la selezione di 24 giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, per l’anno 2019/2020 promosso dall'Associazione AMESCI.

Parla l'assessore alle Politiche Sociali, Giovanni Savastano

"Anche quest'anno daremo l'opportunità a tanti ragazzi di impegnarsi nelle attività di volontariato previste nei progetti presentati dal Comune nell’ambito del Bando Nazionale per il Servizio Civile nei settori del welfare locale e dell’ambiente. Per questi giovani sarà un'opportunità di crescita al contempo professionale e umana ed un'occasione per prestare la propria opera al servizio della nostra comunità".

Per le informazioni sul bando, il modello di domanda on line e i progetti previsti: Amesci.org/bando_2019/salerno.rar o Comune.salerno.it/