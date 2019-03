Al via il primo dei quattro progetti di Servizio Civile ad Agropoli

Ha preso il via questa mattina, lunedì 25 marzo, il primo dei quattro nuovi progetti di Servizio Civile, ritenuti idonei da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e attivati dal Comune di Agropoli. Si tratta di “Agropoli in turismo” che conta 27 volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che saranno impegnati nella promozione turistica e culturale del territorio.

Gli altri progetti

Per quanto riguarda gli altri progetti, che vedranno all’opera ulteriori 57 giovani, partiranno nelle prossime settimane. Nel dettaglio: “Insieme per crescere” per 16 volontari (assistenza minori); “Senza età” per 20 volontari (assistenza anziani e disabili); “Dalla parte del cittadino” per 21 volontari (informazioni sui diritti dei cittadini). "Dopo pochi giorni, dal termine di tre progetti di Servizio Civile Nazionale – afferma il sindaco Adamo Coppola – questa mattina ha preso ufficialmente il via il primo di altri quattro progetti, che vedranno impegnati nei prossimi mesi ben 84 volontari. Giovani, che frequentano l’Università oppure in cerca di occupazione, che avranno modo di svolgere un anno, in collaborazione con il nostro Comune, per un’esperienza che certamente sarà formativa per il loro futuro umano e professionale".