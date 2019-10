Servizio Civile: il Comune di Salerno seleziona i candidati

Al via la selezione dei candidati per il Servizio Civile al Comune di Salerno. I colloqui si svolgeranno il 4 novembre presso il Centro Sociale

Info utili

I colloqui relativi al bando di selezione 2019 per il Servizio Civile, scaduto lo scorso 17 ottobre, si svolgeranno il giorno dalle ore 15.30 presso il Centro Sociale di via Cantarella. Nei prossimi giorni il Comune di Salerno pubblicherà sul proprio sito ufficiale l’elenco dei candidati ammessi a colloquio con relativo orario di convocazione, gli eventuali elenchi dei candidati esclusi con motivazione. I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati muniti di un valido documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile sostenere il colloquio. Il Comune che la pubblicazione del luogo e della data dei colloqui ha valore di notifica ai fini della convocazione formale dei candidati e che non si provvederà ad ulteriori comunicazioni. Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenterà nei giorni stabiliti per i colloqui sarà escluso dal concorso per non aver completato la procedura di selezione (art.6 del Bando).