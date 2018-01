Servizio Civile, al via "Identità visive": opportunità per sei giovani a Sarno

Selezionati 6 giovani volontari nell'ambito del Servizio Civile Nazionale, presso il Comune di Sarno. Da questa mattina, e per la durata di un anno, saranno impegnati nel progetto denominato "Identità visive". "L'obiettivo del progetto - spiega l'assessore alla Cultura, Vincenzo Salerno- è quello di promuovere la conoscenza dell'identità dei luoghi a partire dal recupero del patrimonio fotografico e iconografico del Comune di Sarno, che possiede una Biblioteca Comunale con oltre 15.000 volumi, alcuni dei quali di notevole pregio storico, e un Archivio storico, ricco di testimonianze documentali risalenti a oltre cinque secoli fa, riordinati e inventariati, ma ancora poco accessibili. I volumi della Biblioteca (la cui nuova sede si trova nei locali dell'antico palazzo di Villa Lanzara) sono ordinati secondo la classificazione decimale ma ancora con catalogo cartaceo: solo le ultime acquisizioni sono catalogate in formato digitale".

Le fasi

Attualmente è in corso una prima fase di riordino degli archivi fotografici in collaborazione con l'Associazione "Il Didrammo", riconosciuta dall'ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ) e dalla Soprintendenza Archivistica per la Campania".