Servizi straordinari non pagati dalla Salernitana: i vigili pronti allo stato di agitazione

Resta aperta la vertenza dei vigili urbani per il mancato pagamento da parte della Salernitana e di altri enti che, negli ultimi mesi, hanno svolto eventi in pubblico con gli agenti in strada.

La vertenza

I caschi bianchi – riporta Il Mattino – sono pronti ad incrociare le braccia davanti ai servizi straordinari e minacciano lo stato di agitazione. Martedì prossimo, inoltre, è in agenda una riunione tra il comandante dei vigili urbani, Elvira Cantarella, e i sindacati per risolvere la questione. Già perché – secondo una delibera dello scorso marzo - gli agenti della Polizia Municipale in servizio non di ufficio ma aggiuntivo per eventi come le gare calcistiche della Salernitana e le varie kermesse sul territorio comunale, devono essere pagati dai privati di tasca propria.