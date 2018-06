Sesso all'ospedale di Sarno, la smentita dell'Asl: "Diffidiamo gli autori del video"

L’Asl di Salerno smentisce la notizia e il video che sta facendo scalpore da diverse ore sui social network e che riguarda alcune scene di sesso fra operatori all’interno dell’ospedale di Sarno.

La diffida

Dagli uffici di via Nizza, però, fanno sapere di aver disposto le opportune verifiche, a seguito delle quali si assicura che la notizia “è completamente falsa, destituita di ogni fondamento”. E ancora: “La descrizione dei personaggi non corrisponde ad alcun operatore in servizio presso l’ospedale di Sarno, ed il video è stato girato in ambienti sicuramente estranei al “Villa Malta”. I luoghi teatro della vicenda, infatti, non sono in alcun caso riconducibili ad alcun ambiente del nosocomio”.

L’Azienda Sanitaria Locale quindi: