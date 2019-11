Alcova del sesso nel centro di Salerno: denunciato 45enne

Un 45enne salernitano, S.M. le sue iniziali, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di sfruttamento della prostituzione in quanto aveva organizzato un vero e proprio business del sesso in città.

Il blitz

Dopo diversi appostamenti gli uomini della Squadra Mobile hanno individuato un appartamento del centro cittadino adibito a casa di appuntamento con tanto di ragazze provenienti dall’est europeo. L’appartamento in questione era dotato dei più sofisticati sistemi di sicurezza, per consentire ai clienti di essere identificati a mezzo video citofono e grazie ad un codice di accesso permetteva loro di raggiungere l’appartamento in completa privacy. E così, dopo aver raccolto tutti gli elementi di prova, che sono stati subito sequestrati, compresa una modesta somma di denaro, gli agenti della Questura hanno posto l'immobile sotto sequestro.