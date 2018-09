Morti sospette nel salernitano: sette esumazioni di cadaveri in pochi giorni

Sette esumazioni di cadaveri in pochi giorni. L’ultima, sabato scorso, a Cava de’ Tirreni. Come svela La Città, le altre tra Capaccio Paestum e Caposele: si tratta di persone decedute dopo il ricovero in una casa di cura del Salernitano, per complicanze post operatorie.

La delicata inchiesta della Procura di Salerno viaggia sottotraccia da alcuni mesi. Ed è affidata ai pm Elena Cosentino e Claudia D’Alitto. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. L'inquietante sequenza di morti per cause sanitarie potrebbe celare cause gravi invece di una semplice coincidenza: si indaga, nel massimo riserbo.