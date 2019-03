Sfide e opportunità della previdenza dei commercialisti: il convegno dell'Odcec

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il ricambio generazionale che langue e le soluzioni messe in campo dal welfare e dalla previdenza della Cassa dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili per assicurare un futuro pensionistico agli iscritti sarà al centro del Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno domani, mercoledì 6 marzo (ore 9.30), presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno (via Roma n.29).

Dopo i saluti di Salvatore Giordano, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, e di Giuseppe Gallo, Vice Presidente Camera di Commercio di Salerno, i professionisti salernitani discuteranno del tema con il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Luigi Pagliuca e con il Consigliere del CdA della C.N.P.R. Paolo Longoni. Introduce e modera Gerardina Castronuovo Consigliere O.D.C.E.C. Salerno delegata alle Casse Previdenza. La partecipazione al convegno attribuirà fino a n.3 crediti formativi in materie obbligatorie (speciali) validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista ed esperto contabile.

L’incontro sarà l’occasione per ragionieri ed esperti contabili salernitani di conoscere la politica attuale e lo stato dell’arte della Cassa e per valutare le proprie posizioni contributive. Nel corso della mattinata, infatti, saranno presenti alcuni funzionari dell’Ente per fornire informazioni personalizzate sulle singole posizione previdenziali. Un’opportunità che si aggiunge alla recente delibera del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno all'istituzione del "Punto Cassa Previdenza" presso la Sede dell'Ordine: un servizio attivo in giorni prestabiliti per dare la possibilità a tutti gli iscritti di poter incontrare agevolmente i delegati delle Casse e rivolgere loro ogni quesito o necessità sul versante pensionistico. In questo mese gli incontri si terranno nei giorni 12 e 25 marzo, dalle ore 9,15 alle ore 11,00.