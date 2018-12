Casa a luci rosse a Lancusi, 50enne arrestato per sfruttamento della prostituzione

E' stato arrestato dalla Polizia, a Salerno, un 50enne accusato di sfruttamento della prostituzione. Nell’ambito dei controlli, infatti, i Falchi della Squadra Mobile, nel pomeriggio di ieri, hanno colto in flagranza il pregiudicato, M.R. le sue iniziali, che aveva sistemato delle donne colombiane in un appartamento a Lancusi, per farle prostituire.

Il sistema

Nella mattinata di ieri, quindi, dopo una serie di attività di osservazione che hanno permesso di notare l’arrivo di un uomo che si introduceva parlando al telefono nello stabile, i poliziotti si sono introdotti all’interno dell’appartamento dove, in una camera, vi era lo stesso uomo intento a fare sesso con una delle donne colombiane "reclutate". I poliziotti hanno sottoposto a sequestro profilattici e materiali erotici, attendendo l’arrivo dello sfruttatore. Le donne hanno raccontato ai poliziotti di essere state prelevate alla stazione di Salerno da M.R., due giorni prima ed accompagnate in auto nell’appartamento a Lancusi per farle prostituire, pattuendo con lui la somma di 400 euro da dividersi in relazione al numero di prestazioni sessuali intrattenute.

L'arresto

In virtù di quanto emerso, dopo gli accertamenti e le perquisizioni, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, ha disposto l'arresto di M.R. per il sfruttamento della prostituzione ed il suo accompagnamento in carcere.