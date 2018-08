Camerota, scatta il blitz dei vigili: via gli ombrelloni abusivi dalle spiagge

Via gli ombrelloni abusivi in spiaggia, a Camerota: il personale del Comando di Polizia Locale di Camerota, guidato dal Sovrintendente Giovanni Cammarano, è entrato in azione nella serata di ieri, giovedì, per sgomberare quei tratti di arenile occupati in modo illecito dai turisti.

Il blitz

Tante famiglie giungono a Marina di Camerota e il primo giorno piantano il proprio ombrellone in spiaggia - corredato da gonfiabili, giochi varie e sedie - e lo lasciano lì per tutto il periodo di vacanza. Quest’estate, però, i controlli sono stati incrementati dai Vigili Urbani che, su disposizione del Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e del Delegato alla Polizia Municipale, Manfredo D’Alessandro, sono intervenuti più volte, già dal mese di luglio, per liberare tratti di spiaggia oggetto di questa illecita abitudine. Giovedì sera i caschi bianchi hanno sgomberato diversi metri quadrati di spiaggia in località Calanca, Lentiscelle e Mingardo. Il bilancio è di decine di ombrelloni posti sotto sequestro insieme a materassini, giochi per bambini, sdraio, sedie, lettini e molto altro. I controlli continuano.