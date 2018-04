Si barrica in casa e rifiuta le cure: tensione a Polla, soccorsa una donna

Momenti di preoccupazione, a Polla, in serata. I vigili del fuoco, infatti, in collaborazione con i carabinieri, sono giunti presso l'abitazione di una donna che si era barricata in casa: rifiutava le cure di cui necessitava ed è stata sottoposta al Trattamento Sanitario Obbligatorio.

L'intervento

Tensione tra i residenti della zona, per lo stato di agitazione in cui versava la donna. Sul posto, dunque, anche una autobotte di Policastro e un autoscala della sede centrale: non senza fatica, la situazione è tornata alla normalità.