Ecco "Gitemania", un tour operator fatto da giovani che va oltre la crisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hai voglia di fare un viaggio o un un week end fuori? Non sai a chi rivolgerti vista la vasta gamma di offerte che ci sono, allora prova Gitemania, che vuole diventare l’operatore di riferimento per i parchi di divertimento in Italia. “Sono già i primi in Campania ma vogliono rispondere anche alle molte richieste che sono arrivate da tutta Italia, così per il 2019 hanno ampliato la loro programmazione e hanno già definito un calendario che parte adesso e si concluderà nel mese di novembre”. Gitemania, che ha veicolato lo scorso anno 6.500 clienti al Rainbow Magicland, si dedica fin dalla sua apertura, 7 anni fa, ai tour in bus verso i principali parchi divertimento italiani con partenza dalla Campania. Per qualsiasi esigenza “Sia viaggi in giornata sia itinerari weekend che comprendono il soggiorno e a partire da Luglio, proprio per rispondere alle esigenze di clienti e agenzie fuori dalla Campania, con propri tour dei parchi divertimento della Riviera Romagnola e del Basso Lazio son partenze lungo tutto il percorso che dalla campagna porta alle diverse destinazioni”. L’operatore, che nel 2018 ha raggiunto 10mila passeggeri movimentati e che offre circa 100 tour all’anno, fra parchi divertimento, weekend nelle città d’arte e bus navetta per i concerti, vende sia direttamente al consumer sia attraverso agenzia di viaggi. La novità dell’estate sarà la gestione di un residence sull’isola di Corfù, in Grecia: “Venderemo per il mese di agosto pacchetti con nave o aereo e soggiorno. Una nuova sfida sule quale siamo molto ottimisti”. Quindi per i tuoi viaggi a lungo e breve termine, affidati a dei veri e propri specialisti giovani e dinamici, perchè oltre a tanti servizi, Gitemanie è composto soprattutto da uno staff giovane e dinamico, un brand giovanile che vuole soddisfare a 360 gradi i propri clienti, dai più giovanissimi ai meno giovani ma pur sempre con la voglia di viaggiare e divertirsi, in fondo gli anni sono quelli che ci sentiamo dentro. Lo scopo di Gitemani non è solo viaggiare ma anche far divertire le persone che si affidano a loro, tenendole anche compagnia. In un Paese in cui i giovani scappano via per cercare lavoro, questi ragazzi si sono rimbocati le maniche e si sono messi all'opera, c'è solo da apprezzare. Per info e contatti sui social @Gitemania email: info@gitemania.com

COMUNICATO STAMPA Giovanni Morra