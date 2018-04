Si denuda in piazza San Francesco, intervengono la Polizia Municipale e il sindaco

Nuovo blitz del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in piazza San Francesco, insieme alla Polizia Municipale. Non c'è pace, infatti, per la storica zona: bivacco e degrado continuano a minacciare la sicurezza dei salernitani, nonostante i continui interventi delle forze dell'ordine. L'altra sera, è stata la volta di un uomo che, incurante di trovarsi in una strada pubblica, si è denudato su una panchina. A fermarlo, dunque, i caschi bianchi e lo stesso sindaco.

Il racconto del sindaco Napoli su Facebook

“Sono tornato nuovamente in Piazza San Francesco. Due i sopralluoghi, uno alle ore 18.30 e uno alle 20.30, accompagnato dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Il decoro urbano e la sicurezza sono le nostre priorità. Monitoriamo costantemente il territorio”.