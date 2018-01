Volo di 10 metri giù dal Trincerone: straniero finisce in ospedale, è grave

Dramma sul Trincerone, intorno alle 21.30: un rumeno è precipitato giù, all'altezza dell'incrocio tra via Sichelgaita e via Silvatico. L'uomo ha fatto un volo di circa dieci metri: a soccorrerlo, i sanitari dell'Humanitas che lo hanno condotto presso l'ospedale Ruggi in codice rosso.

Le indagini

Critiche le sue condizioni: si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per appurare se sia trattato di un gesto volontario o di un suicidio.