Si masturba in pieno giorno nella sua auto: cavesi indignati

Choc, oggi pomeriggio, a Cava de’ Tirreni: un uomo ha iniziato a masturbarsi in pieno giorno nella sua auto, una Citroen di colore grigio e nera. Ad accorgersene, una donna a spasso con il suo cagnolino in via Armando Renato di Mauro.

Il caso

Insorge il mondo del social, intanto, sulla pagina facebook "Sei di Cava de’Tirreni se". Mentre l'uomo, vistosi scoperto, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.