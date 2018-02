Pezzi di cemento dal cavalcavia della Cilentana: tensione ad Agropoli

Attimi di tensione, questa mattina, ad Agropoli: alle 8, nei pressi del lungomare San Marco, si sono staccati dei pezzi di cemento dal cavalcavia della Cilentana, tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud, sito su via della Lanterna.

Il fatto

Probabilmente, il maltempo ha provocato il pericoloso episodio: per fortuna, nessuno si è trovato a percorrere quel tratto di strada in quel momento. Accertamenti in corso.