Festa nel comune di Siano, "nonna" Filomena compie 100 anni

Il comune di Siano è in festa per la sua prima centenaria. Si tratta di Filomena Rotondo, che questa mattina ha spento le candeline al Comune, in compagnia del sindaco e primo cittadino, Giorgio Marchese. Questo il suo messaggio

È una giornata particolare per la nostra comunità. Una concittadina raggiunge l’età di 100 anni. Nonna Filomena non si è mai allontanata dal suo paese natio. Da parte mia e dell’intera comunità i più sinceri ed affettuosi auguri alla dolcissima nonna di questa comunità nata cresciuta e vissuta sempre a Siano. Auguri a Filomena Rotondo!