Nuove strade e collegamenti più facili a Siano: approvati 2 progetti della Giunta Marchese

La Regione Campania ha ammesso al finanziamento i progetti “Strada Sopracase” per 2 milioni di euro e “l’adeguamento del collegamento Bracigliano-Castel San Giorgio Stazione Ferroviaria” che attraversa Siano per altri 3 milioni di euro. In graduatoria, in attesa di finanziamento, anche il progetto per la “Manutenzione Strade Comunali” per ulteriori 300mila euro.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Giorgio Marchese: “Oltre 5 milioni di euro per rilanciare il territorio e migliorare, in modo determinante, la qualità della vita dei nostri concittadini. Un tris di progetti promossi dall’Amministrazione comunale, coordinati dal vicesindaco Filiberto Russo, in sinergia con il governatore De Luca per una Regione vicina alle esigenze degli Enti locali. Un ulteriore e fattivo contributo è arrivato anche dal presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone”.