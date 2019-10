Ruba la spesa di un altro, all'interno di un supermercato: finisce a processo

Risponde di furto aggravato una donna di 40 anni, mandata sotto processo per furto aggravato, per quanto depredato il 2 maggio del 2018, in un market del comune di Siano. La donna, originaria di Nocera Inferiore, dopo essere entrata in un supermercato "Conad", si impossessò in sequenza di una salsiccia, due confezioni di prosciutto crudo, una confezione di "Mentadent Smalto", una confezione di sale, due spray deodorante, delle salviette ed uno spazzolino. Totale della spesa 23 euro circa, mai pagata, perchè sottratta al legittimo proprietario. A distanza di quasi due anni, per la donna è arrivata la citazione a giudizio, dopo un'opposizione presentata ad un decreto penale di condanna, pari a circa 6000 euro.