"No alla Gori", a Siano una commissione interna per la valutazione delle tariffe

Quinta tappa del “No” alla Gori a Siano. Istituita una Commissione interna al Distretto per la valutazione delle partite pregresse e degli aumenti tariffari

Il “No alla Gori”, in favore della ripubblicizzazione del servizio idrico, ha fatto tappa (la quinta) sabato scorso, presso il Centro Civico “Giancarlo Siani”, dove i comitati per l’acqua pubblica hanno organizzato un altro convegno dal titolo “Acqua Pubblica: Facciamo il punto”. L’obiettivo è sempre lo stesso: contrastare il monopolio della società che attualmente gestisce il servizio idrico integrato in Regione Campania.

Franco Gioia, consigliere del Distretto Sarnese-Vesuviano EIC, intervenuto nel dibattito, ha insistito sul tema del trasferimento delle quote dell’Ato3, di proprietà dei Comuni.

“L’Ato 3, formato da ben 76 Comuni – continua Gioia – è stato commissariato nel dicembre 2013. Un commissariamento che doveva durare sei mesi e invece sta durando ancora da sei anni. L’Ato 3 possiede il 51% delle quote della Gori. Se si ritornasse all’interno di un’assemblea formata da 76 sindaci, la Gori potrebbe essere facilmente posta in liquidazione e la sua gestione può tornare ad essere gestita dalle istituzioni locali”.

Un capitolo importante da risolvere, secondo Gioia, riguarda quello delle ormai famose “partite pregresse”. Una partita che si gioca su più fronti, dove l’obiettivo principale è quello di eliminarle per evitare ulteriori salassi ai cittadini. Proprio su questo fronte, all’interno del Distretto è stata istituita una commissione per la valutazione delle partite pregresse con i relativi incrementi tariffari. All’interno della Commissione figurano anche Gioia e l’avvocato Giuseppe Grauso, del Coordinamento Campania “Acqua Pubblica”.

Al dibattito di sabato scorso, oltre a Gioia e Grauso sono intervenuti anche Giorgio Marchese, Sindaco di Siano e Carmine Pagano, Sindaco di Roccapiemonte . Il convegno ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

