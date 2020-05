Siano, auto intestata al senzattetto: nei guai l'uomo che non pagava le multe

I vigili urbani di Siano, dopo meticolose ricercche, sono riusciti ad identificare e denunciare un uomo che circolava da un anno a bordo di un'auto di grossa cilindrata, incurante della raffica di multe elevate e mai pagate.

Il trucco

L'uomo aveva messo in atto uno stratagemma: il veicolo era intestato ad una persona senza dimora, irreperibile. Un dettaglio non di poco conto: i vigili urbani inviavano multe (tantissime per divieto di sosta) ma la sanzione non veniva pagata perché non arrivava mai al domicilio indicato. Rintracciato, l'automobilista è stato condotto nel comando della polizia municipale. Dovrà pagare multe per importo complessivo che supera i 1000 euro. Gli è stata anche ritirata la carta di circolazione dell'auto.