Sedotto e poi rapinato, la vittima di 80 anni conferma tutto ai giudici

E' partito il processo per rapina contro due giovani amanti di Siano, che dopo aver adescato e raggirato un 80enne di Siano, lo avevano poi aggredito in casa, tentando di rapinarlo della sua pensione. La vittima fu aggredita in casa e colpita alla testa. I due giovani sono da allora ristretti agli arresti domiciliari. Dinanzi al collegio del tribunale di Nocera Inferiore, la vittima E. S. , difeso dall’avvocato Gerardo Di Filippo del foro di Salerno, ha confermato tutte le accuse dopo l'esame del pubblico ministero. I due avevano prima approcciato l'uomo per conoscerlo di persona, soprattutto la ragazza, fino ad ottenere la sua fiducia e una copia delle sue chiavi di casa. Il 12 luglio arriverà la sentenza