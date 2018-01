Siano, la Regione approva il progetto per la scuola materna di via Botta

Buone notizie per il Comune di Siano. La Regione Campania, infatti, ha ammesso a finanziamento il progetto per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della scuola materna situata in via Botta, che fa parte dell’istituto comprensivo. Il finanziamento è di 630 mila euro.

Soddisfatto il sindaco Giorgio Marchese, che a Salernotoday dichiara: “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione di questo importante progetto, da parte dell’amministrazione regionale, che ci consentirà di modernizzare e rendere più sicura un’altra scuola della nostra città”.