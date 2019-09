Testamento "falso" per estromettere familiari dall'eredità della madre, in 2 a giudizio

Due fratelli avrebbero falsato il testamento del proprio genitore, per estromettere gli altri familiari dall'eredità. Con l'accusa di uso di atto falso, due persone di oltre 60 anni sono state mandate a giudizio. Il documento olografo sarebbe risultato falso - secondo le accuse - sia nel contenuto che nella sottoscrizione finale. I fatti risalgono al 2013, con i due che fecero visita ad un notaio, per rendere valido il documento. A seguito della denuncia sporta da altre due persone, la procura avviò un'indagine, ora conclusa con il rinvio a giudizio per entrambi gli imputati.