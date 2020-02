Accoltella la madre durante una lite: fermato 40enne a Siano

Poteva sfociare in una tragedia la lite familiare avvenuta, questa mattina, all’interno di un’abitazione di Siano. Al culmine di un violento litigio, infatti, un uomo di 40 anni ha accoltellato alla madre di 65 anni per motivi in corso di accertamento.

I soccorritori

Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso la donna, la quale non avrebbe riportato gravi ferite. Il figlio, invece, è stato fermato dai militari dell'Arma ed ora la sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.