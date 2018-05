Sicignano: rubati quintali di olio d’oliva, gasolio e due mezzi agricoli

Nuovo furto in abitazione a Sicignano degli Alburni. Nel corso della notte, in località San Licandro, ignoti si sono introdotti all’interno di una casa, situata nei pressi dello svincolo autostradale dell’ “A2 del Mediterraneo” dove hanno rubato attrezzi agricoli e derrate alimentari.

La refurtiva

In particolare hanno portato via 12 quintali di olio, 8 quintali di gasolio, diversi attrezzi agricoli e industriali e due automezzi agricoli, per un valore complessivo di oltre 20mila euro. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario che ha sporto denuncia ai carabinieri.