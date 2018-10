Sicurezza: in arrivo nuovi agenti anche a Salerno, Salvini vuole incrementarli di più

In arrivo 166 nuovi agenti della polizia di Stato in Campania entro febbraio 2019. Riflettori, dunque, puntati sulla sicurezza dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini: “Il mio obiettivo è incrementare gli organici in tutte le questure d’Italia. Il governo sta lavorando a un piano per quasi 8mila nuove assunzioni di Forze dell’Ordine”. Per dimostrare l’attenzione per Napoli e la Campania, il responsabile del Viminale tornerà nel capoluogo nelle prossime settimane, per verificare i progressi, dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Napoli lo scorso 2 ottobre.

L'incremento

In particolare, arriveranno 113 poliziotti in più per la provincia di Napoli (di cui 88 nella sola questura), 4 per la provincia di Avellino, 4 in provincia di Benevento, 36 in provincia di Caserta (di cui 29 in questura), 9 in provincia di Salerno.

I dati attuali

In Campania prestano servizio attualmente 8.584 uomini della Polizia di Stato di cui 455 appartenenti ai ruoli tecnici. A questi si aggiungono 9.583 appartenenti all’Arma dei carabinieri e 4.522 uomini della Guardia di finanza. Attualmente il rapporto forze di polizia/popolazione in Campania è di 1/262 di poco superiore alla media nazionale di 1/236. A novembre saranno inviati in regione 183 nuovi carabinieri, il 30% dei quali destinati ai Comandi della provincia di Napoli.​

Il piano di riorganizzazione

Nel piano di riorganizzazione sono previsti aumenti di organico in tutte le questure: a Napoli dagli attuali 3800 uomini in servizio si passerà a 4332, ad Avellino da 313 a 368, a Benevento da 224 a 228, a Caserta da 555 a 676 e a Salerno da 515 a 577.