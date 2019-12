Sicurezza, l'annuncio del Prefetto: "Telecamere nei luoghi più pericolosi"

Puntare sulle nuove tecnologie per rafforzare la sicurezza. E’ questo l’obiettivo del Prefetto di Salerno Francesco Russo che ha confermato, oggi, in un’intervista al Mattino: “Abbiamo immaginato di suddividere il territorio in quattro macro aree (l’Agro Nocerino Sarnese, la Valle dell’Irno, la Piana del Sele, il basso e alto Cilento) e di stabilire delle linee guida che prevedono i punti dove collocare prioritariamente i sistemi di videosorveglianza”.

I dettagli

Russo spiega in cosa consiste il nuovo progetto: “Abbiamo valutato la necessità di dotarci di apparati tecnologici che dialoghino tra di loro, individuando le forze di polizia territoriali quale punto di riferimento per l’invio delle immagini e la gestione di tutte le informazioni, l’integrazione di sensori di lettura targa che trasmettano i dati convogliandoli poi verso il sistema informativo Interforze S.C.N.T.T. (Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti) presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato”. Infine, il Prefetto conferma di aver dato ai sindaci della provincia indicazioni precise per individuare i luoghi a rischio e che lo spaccio di sostanze stupefacente si sta allargando sempre di più tra i giovanissimi.