Sicurezza a Baronissi, attivate 57 nuove telecamere lungo le strade

Hanno preso il via, ieri, i lavori all'impianto di videosorveglianza: 57 nuove telecamere monitoreranno gli accessi principali della città di Baronissi.

I dettagli

Tutti i flussi video saranno registrati nella sala controllo della centrale operativa del comando della Polizia Municipale. “L'attuale amministrazione – precisano dal Comune - ha ereditato una videosorveglianza che non ha mai funzionato efficacemente: telecamere installate ma spesso non funzionanti, mancato coordinamento con le forze dell’ordine. Con questo intervento sarà regolarizzato l’esistente e implementato il servizio nelle zone più critiche. I punti di ripresa saranno equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione e dotate di illuminatori ad infrarosso per la visione notturna. E’ un intervento strategico per prevenire episodi delinquenziali”.