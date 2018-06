Baronissi: al via il nuovo sistema di videosorveglianza, l'elogio di Roberti

Riflettori puntati sulla sicurezza, a Baronissi. L'assessore regionale alla sicurezza Franco Roberti, infatti, ha preso parte alla conferenza sul tema voluta dal sindaco Gianfranco Valiante, per il nuovo sistema di videosorveglianza. L'impianto - dotato di 35 telecamere ad altissima definizione collegate al Comando di Polizia municipale e presto ai Carabinieri - monitora parchi, scuole, accessi alla città, viabilità con lettura targhe.

Il programma per la sicurezza

Altre 15 telecamere sono in fase di installazione. Pronto, intanto, un nuovo progetto da 160mila euro presentato al Ministero dell'Interno e predisposto e consegnato in Prefettura, per la sigla prevista nelle prossime ore, il Patto per la Sicurezza. Un plauso all'amministrazione comunale è stato rivolto dall'assessore Roberti che ha definito "strategico" l'impianto di videosorveglianza e la "rete sociale di collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine