Sicurezza a Castel San Giorgio: il Ministero degli Interni approva il progetto di videosorveglianza

Buone notizie per la sicurezza: è stato approvato dal Ministero degli Interni il progetto di videosorveglianza dell’intero territorio comunale di Castel San Giorgio, per un importo complessivo di 176.637,57 euro di cui 13mila a carico del Comune. Il progetto redatto dagli uffici comunali coordinati dal Comando di Polizia Locale guidato dal capitano Marco Inverso, si è classificato a livello nazionale al 1459° posto in graduatoria sui 2426 accettati per il finanziamento.

Parla il sindaco Paola Lanzara

“E’ la dimostrazione di come questa amministrazione si sta muovendo con grande attenzione e con concretezza sul versante della sicurezza. Il Comune di Castel San Giorgio è tra i primi in Campania per qualità del progetto e per l’interazione con i nuovi sistemi tecnologici e multimediali. Oltretutto un territorio diviso in tante frazioni poneva seri problemi organizzativi, tutti brillantemente superati. Speriamo ora che la burocrazia non rallenti la messa in opera e l’entrata in funzione dell’intero sistema”.

Le dichiarazioni del comandante Marco Inverso