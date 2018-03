Furti nelle zone collinari, il sindaco incontra il Questore: le rassicurazioni

Si è tenuto questa mattina, l'incontro sulla sicurezza in città tra il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – accompagnato dall’assessore Eva Avossa e dal consigliere comunale Donato Pessolano – e il Questore Pasquale Errico. Proprio in Questura, dunque, si è fatto il punto su quello che è stato fatto e quello che si continuerà a fare in merito ai furti che nei mesi scorsi hanno interessato i rioni collinari e in particolar modo Giovi.

Le rassicurazioni

L’amministrazione comunale non ha mai abbassato la guardia, rimanendo attenta e vigile su questo fenomeno che sembra essersi ridimensionato notevolmente. Intanto, le forze dell’ordine sono costantemente presenti sul territorio con attività di monitoraggio e pattugliamento di tutte le aree più critiche. Il questore Errico ha assicurato al sindaco Napoli che le comunità non verranno abbandonate e che i quartieri collinari saranno capillarmente tenuti sotto controllo.

La videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza -che verrà predisposto da parte del Comune- rappresenterà sicuramente un ulteriore strumento per disincentivare i malviventi a colpire le abitazioni e gli esercizi commerciali dei quartieri alti.