Stazione Marittima, Minniti e De Luca illustrano il programma del Pd

Riflettori puntati sui temi della sicurezza per il Mezzogiorno, sabato 10 febbraio alle ore 10, presso la Stazione Marittima "Zaha Hadid, Molo Manfredi-Salerno, il Ministro dell' Interno Marco Minniti e Piero De Luca, illustreranno il programma del Partito Democratico.

Prevista una folta partecipazione per l'evento, per il quale ci sarà un notevole dispiegamento di forze dell'ordine, per ragioni di sicurezza.