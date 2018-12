Sicurezza e misure antiterrorismo: summit in Questura a Salerno

E’ in programma, questa mattina, presso gli uffici della Questura di Salerno, una riunione per affrontare la problematica legata alla sicurezza. A comunicarlo ai giornalisti è stato il sindaco Vincenzo Napoli, il quale ha lasciato intendere che la città, come il resto del Paese, non dovrebbe essere nel mirino di nessuno, ma - ha spiegato - “a livello centrale ci impongono di alzare la guardia”. E quindi ci sarà un summit con il Questore Maurizio Ficarra per discutere delle misure antiterrorismo che occorre adottare per garantire tranquillità e sicurezza alla cittadinanza e ai turisti.

Il primo cittadino è intervenuto sulla questione rispondendo ad alcune domande sull’eliminazione dei new jersey dal Corso Vittorio Emanuele, che, negli ultimi giorni, sono stati sostituiti con delle fioriere.

