Baronissi, riunione del comitato per la Legalità: "I cittadini ci aiutino a garantirla"

Si è insediato, questa mattina, alla presenza del Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Comitato per la Legalità, presieduto dall’ex Procuratore della Repubblica Luigi Apicella. Ne fanno parte Padre Antonello Arundine, Rosanna Ciuffi, Raffaele Napoli, Renato Serpico, Tiziana Strazzullo e Luigi Vitale.

Il summit

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il vice Questore Sabatino Fortunato, il Comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti, il Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore Antonio Centore. “Lavoriamo per fare di Baronissi la capitale della legalità – ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valiante nel suo intervento - un vero e proprio laboratorio di idee e confronto, in un territorio dove si può operare con serenità e fiducia. Con il Comitato, vogliamo rendere la legalità un principio non astratto, ma concreto e visibile agli occhi di tutti, con momenti di approfondimento, crescita e conoscenza, aperti alla partecipazione dei cittadini, un momento di rinnovato impegno per tutti”.