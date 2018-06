Sicurezza a Salerno, arrivano nuove telecamere: ecco la mappa

Come annunciato nei mesi scorsi l’amministrazione comunale di Salerno e la Prefettura installeranno nuovo telecamere di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.

La mappa

I nuovi occhi elettronici - rivela La Città - saranno presenti nelle frazioni collinari, sul Lungomare Trieste, nel Parco del Mercatello, in Piazza XXIV Maggio, nella villa comunale di Fratte e nell’area ex prefabbricati pesanti di Viale degli Etruschi a Matierno. L’obiettivo è contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la presenza di venditori o parcheggiatori abusivi ed episodi di violenza. Un atto ritenuto necessario da Comune e Prefettura per poter accedere ai finanziamenti ministeriali, secondo una circolare del Ministero dell’Interno del 31 gennaio scorso.