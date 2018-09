Sicurezza nelle scuole, l'appello di Fasano (FI): "Si passi dalle parole ai fatti"

Riflettori puntati sul livello di sicurezza degli istituti della provincia di Salerno. "Per la riapertura delle scuole è ormai questione di ore ma la sicurezza degli istituti continua a versare in una situazione di estrema incertezza". E' quanto ha detto il coordinatore provinciale di Forza Italia, l’onorevole Enzo Fasano che raccoglie il grido d’allarme lanciato pubblicamente da diversi dirigenti scolastici.

L'appello

"La preside del liceo Torquato Tasso - prosegue Fasano - ha denunciato le gravi criticità strutturali che, ormai da tempo, sono state riscontrate all’interno dello storico istituto di piazza San Francesco. Analoghi problemi sembrano riguardare anche il liceo scientifico Da Vinci di Salerno e il Vico di Nocera Inferiore. Ma la situazione è allarmante in tutto il Salernitano dove sono pochissime le scuole considerate assolutamente a norma. È vergognoso, oltre che pericoloso, tergiversare sulla sicurezza di bambini e adolescenti. Serve un’azione incisiva, forte e tempestiva per provare a rendere quanto più sicure le nostre scuole. Il ministro Bussetti ha annunciato lo stanziamento di fondi da destinare a Comuni e Province, oltre che un piano di monitoraggio per tutte le altre scuole. Vigileremo che si passi dalle parole ai fatti nel minor tempo possibile", ha concluso.